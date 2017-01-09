"Гранада" продлила контракт с Лукасом Алькарасом

"Гранада" подписала новый контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, что специалист возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года и до сих пор не смог поднять ее со дна таблицы. На данный момент коллектив идет 19-м с отставанием от спасительной 17-й строчки на 3 балла.