Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:46
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (37)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (37)
18:18
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (2)
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (2)
16:37
Жоаозиньо получил травму в отпуске (8)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (8)
"Гранада" продлила контракт с Лукасом Алькарасом
"Гранада" подписала новый контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что специалист возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года и до сих пор не смог поднять ее со дна таблицы. На данный момент коллектив идет 19-м с отставанием от спасительной 17-й строчки на 3 балла.
Напомним, что специалист возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года и до сих пор не смог поднять ее со дна таблицы. На данный момент коллектив идет 19-м с отставанием от спасительной 17-й строчки на 3 балла.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.