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"Гранада" продлила контракт с Лукасом Алькарасом

"Гранада" подписала новый контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что специалист возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года и до сих пор не смог поднять ее со дна таблицы. На данный момент коллектив идет 19-м с отставанием от спасительной 17-й строчки на 3 балла.
Теги: Гранада
Сегодня, 18:49
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