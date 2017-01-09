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"Фиорентина" составит "Зениту" конкуренцию в борьбе за Рэзвана Марина

"Фиорентина" может достигнуть соглашения о переходе полузащитника румынского "Вииторула" Рэзвана Марина, информирует Sport.

Румынский клуб может согласиться на сделку с "Фиорентиной", которая предлагает за хавбека менее 1 млн евро. Интерес к Марину также проявляет российский "Зенит".
Теги: Фиорентина
Сегодня, 19:46
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3
(0)
№3 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Зенит Бухарест joy

Спартак пенза joy
Регистрация: 6.03.2008
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 20:11) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит Бухарест joy
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (2)

Удачи Фиорентине!
Регистрация: 12.11.2007
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