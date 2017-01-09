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Оливье Жиру сообщил, что близок к продлению контракта с "Арсеналом"
Форвард "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что он близок к продлению контракта с клубом.
Действующее соглашение с Жиру рассчитано до июня 2018 года.
"Мы близки к продлению контракта. Это знак доверия, ведь мне хочется продолжить свою карьеру здесь, в семье, где я чувствую себя очень хорошо. Когда я говорил с Венгером, он сказал мне, что я важный игрок для команды. Я знаю, на что способен и буду терпеливым, трудолюбивым, чтобы дождаться своего звездного часа", - цитирует Жиру Telefoot.
Действующее соглашение с Жиру рассчитано до июня 2018 года.
"Мы близки к продлению контракта. Это знак доверия, ведь мне хочется продолжить свою карьеру здесь, в семье, где я чувствую себя очень хорошо. Когда я говорил с Венгером, он сказал мне, что я важный игрок для команды. Я знаю, на что способен и буду терпеливым, трудолюбивым, чтобы дождаться своего звездного часа", - цитирует Жиру Telefoot.
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