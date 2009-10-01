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"Зенит" проходит медосмотр (видео)

Игроки "Зенита" вышли из отпуска. Сегодня первая группа футболистов сине-бело-голубых прошла медицинское обследование. 11 января команда сине-бело-голубые отправятся на первый сбор в Дубай.

Теги: Зенит
Сегодня, 21:56
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№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 22:33) #
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Цитата: Веселый17
семья огненных петухов

...первый день в ветклинике. Лютовал птичий грипп


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Юсупов даже у окулиста лажает...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Веселый17 (Сегодня, 21:59) #
  • -4
  •  (10)

семья огненных петухов.....
Регистрация: 2.01.2017
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