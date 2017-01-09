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Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

На церемонии награждения в Цюрихе португальцу был вручен приз The Best. Другими номинантами на эту награду были нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.

Напомним, с этого года журнал France Football вновь вручает "Золотой мяч", а ФИФА – свой приз.

Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 21:58
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3
(4)
№3 Написал: Oscar_T (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (3)

О, да, всё по делу! Только Гроза Мяльм достоин!
Регистрация: 14.08.2016
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тут без вариантов


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Действительно лучший, по делу!
Регистрация: 23.11.2009
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