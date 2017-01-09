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"Зенит" проходит медосмотр (видео) (3)
"Зенит" проходит медосмотр (видео) (3)
18:46
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (57)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (57)
18:18
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (6)
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (6)
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Жоаозиньо получил травму в отпуске (9)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (9)
Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА.
На церемонии награждения в Цюрихе португальцу был вручен приз The Best. Другими номинантами на эту награду были нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.
Напомним, с этого года журнал France Football вновь вручает "Золотой мяч", а ФИФА – свой приз.
На церемонии награждения в Цюрихе португальцу был вручен приз The Best. Другими номинантами на эту награду были нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.
Напомним, с этого года журнал France Football вновь вручает "Золотой мяч", а ФИФА – свой приз.
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