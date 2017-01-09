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Полузащитник "Астаны" перейдет в "Валенсию"

Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает Cadena SER.

Футболист поставил свою подпись под 5-летним контрактом. Сделка будет завершена летом, когда получит статус свободного агента.
Теги: Валенсия Астана Трансферы
Сегодня, 22:28
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
вообще до Астаны ему уже огромные перспективы и дифирамбы пели


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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