Полузащитник "Астаны" перейдет в "Валенсию"

Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович продолжит карьеру в "Валенсии", сообщает Cadena SER.



Футболист поставил свою подпись под 5-летним контрактом. Сделка будет завершена летом, когда получит статус свободного агента.