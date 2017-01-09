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Криштиану Роналду: жаль, что игроки "Барселоны" не находились на церемонии

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, выступил с речью после получения награды.

"Просто потрясающе! Я не в первый раз получаю награду ФИФА, но первый раз получаю данную награду. Я очень рад. В первую очередь, я хочу поблагодарить своих партнеров по "Реалу" и главного тренера нашей команды. Спасибо семье, брату, маме — всем! 2016-й был лучшим годом в моей карьере. У меня были определенные сомнения, но трофеи говорят сами за себя. Это был потрясающий год на личном и спортивном уровнях, никогда его не забуду. Я очень счастлив. Мне жаль, что игроки "Барселоны" не находятся здесь, но их можно понять. Всем спасибо", — сказал Роналду.
Теги: Роналду Реал Барселона
Сегодня, 23:07
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№1 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 23:12) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
и барсуков потролил - лучший)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
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