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Криштиану Роналду: жаль, что игроки "Барселоны" не находились на церемонии
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, выступил с речью после получения награды.
"Просто потрясающе! Я не в первый раз получаю награду ФИФА, но первый раз получаю данную награду. Я очень рад. В первую очередь, я хочу поблагодарить своих партнеров по "Реалу" и главного тренера нашей команды. Спасибо семье, брату, маме — всем! 2016-й был лучшим годом в моей карьере. У меня были определенные сомнения, но трофеи говорят сами за себя. Это был потрясающий год на личном и спортивном уровнях, никогда его не забуду. Я очень счастлив. Мне жаль, что игроки "Барселоны" не находятся здесь, но их можно понять. Всем спасибо", — сказал Роналду.
"Просто потрясающе! Я не в первый раз получаю награду ФИФА, но первый раз получаю данную награду. Я очень рад. В первую очередь, я хочу поблагодарить своих партнеров по "Реалу" и главного тренера нашей команды. Спасибо семье, брату, маме — всем! 2016-й был лучшим годом в моей карьере. У меня были определенные сомнения, но трофеи говорят сами за себя. Это был потрясающий год на личном и спортивном уровнях, никогда его не забуду. Я очень счастлив. Мне жаль, что игроки "Барселоны" не находятся здесь, но их можно понять. Всем спасибо", — сказал Роналду.
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