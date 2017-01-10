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Александр Бюттнер близок к переходу в "Витесс"

Бывший защитник "Динамо" Александр Бюттнер в ближайшее время может присоединиться к голладскому "Витессу", информирует Voetbal International.

27-летний защитник сегодня пройдет медицинское обследование в клубе из Арнема, по итогам которого заключит контракт на 2,5 года.
Теги: Витесс
Сегодня, 10:21
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№1 Написал: Vados (Сегодня, 12:07) #
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Какого защитника Зенит проспал relieved
Регистрация: 1.12.2016
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