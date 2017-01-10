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"Интер" отдал Стевана Йоветича в аренду "Севилье"

Нападающий миланского "Интера" Стеван Йоветич перешел на правах аренды в "Севилью", сообщает Marca.

Аренда футболиста будет действовать до конца нынешнего сезона, однако у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист Йоветича за €14 млн.

Руководство "Интера" настаивало на том, чтобы испанцы в обязательном порядке выкупили права на Йоветича по окончании сезона, однако "Севилья" не была согласна на такие условия.

Газета.ru
Теги: Интер Йоветич Севилья
Сегодня, 10:23
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№1 Написал: Vados (Сегодня, 13:16) #
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Эх Федун, и здесь ты опоздал smirk
Регистрация: 1.12.2016
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