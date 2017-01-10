"Интер" отдал Стевана Йоветича в аренду "Севилье"

Нападающий миланского "Интера" Стеван Йоветич перешел на правах аренды в "Севилью", сообщает Marca.Аренда футболиста будет действовать до конца нынешнего сезона, однако у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист Йоветича за €14 млн.Руководство "Интера" настаивало на том, чтобы испанцы в обязательном порядке выкупили права на Йоветича по окончании сезона, однако "Севилья" не была согласна на такие условия.