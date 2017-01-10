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Константин Сарсания: Молло? Раньше "Зенит" брал игроков высшего уровня

Известный футбольный деятель Константин Сарсания прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло в "Зенит".

- Удивительное для меня решение. Игрок квалифицированный, интересный — может обострить. Но есть проблемы с игровой дисциплиной, не всегда бежит в оборону. Раньше "Зенит" брал игроков высшего уровня. Сложно представить, чтобы пришедшие сегодня ребята, при всем к ним уважении, раньше попали бы в "Зенит".

- Геннадий Орлов, говоря о таких игроках, как Молло, назвал их футбольным секонд-хендом.

- Не могу так говорить про футболиста. Молло - квалифицированный игрок. Но таких можно много найти в Европе - Молло ведь то играл в "Сент-Этьене", то нет. Нельзя сказать, что это неумеха, но есть как плюсы, так и минусы. Насколько знаю по "Сент-Этьену", были большие проблемы.

У нас тоже бывают такие футболисты — как говорят, пуля в голове. Может быть, сейчас он стал старше и разумнее, - цитирует Сарсанию "СЭ".
Теги: Сарсания Зенит Молло
Сегодня, 10:33
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№13 Написал: Scoter дом (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Непонятный трансфер сприходом Луческу взяли только одного толкового парня-Жулиано,остальные ни к селу ни к городу
Регистрация: 26.09.2006
№12 Написал: Батька (Сегодня, 12:54) #
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Непойму накуя его взяли есть же Мак, Шатов, Дани, Кокорин, Рязанцев, Жирков ... все на фланге сыграть могут, не чем не хуже этого гея-лягушатника ? куда еще Молло этого ? в центе Жулиано, Маурисио ... или в оборону его дед взял ???
Регистрация: 9.09.2016
№11 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: sanyapytilin
Не удивлюсь, если Самед окажется в Зените)

Ну это вряд-ли . Не верится ! А насчет Молло , так могли лега и лучше взять. Может денег нету ?! laughing Так это тоже , вряд-ли . Что-то Миллер жадничать стал . Может Спартаку чемп сливают ?! А то они , бедные , изрыдались за столько то лет ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это просто политика, спарптак взял из-под носа Селихова, они взяли Молло.
Не факт, что оба нужны клубам, но для порядка подойдет. Не удивлюсь, если Самед окажется в Зените)
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может и не суперстар, но, ИМХО, заиграет в Питере. Даже жалко, что не перешел в Спартак.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№8 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Raptor
Они взяли только чтобы Спартаку не достался.

Самому не смешно? Никто не мешал спартаку его подписать раньше Зенита.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 11:19) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Все просто, финансы ограничены. Это нормально. Молло хороший игрок. Остальное зависит от тренера.
Регистрация: 4.04.2010
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Сарсания, всегда неровно дышит к Зениту.
Купили Халка с Витселем то же ни то, Жулиано с Маком то же ни то. Сейчас и Моло то же ни то.
Чем так тебя Зенит огорчил? Что ты всегдатак не ровно отзываешься? Я догадываюсь, раньше ты был у кормушки и бабла пихал себе в карман не мерено, а потом убрали. Вот и идут такие посты.
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Raptor Серпухов (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Они взяли только чтобы Спартаку не достался.


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РФС ***асы
Регистрация: 26.04.2009
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:56) #
  • -2
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сливает зеньку газ, а после 18 года ваще бросит joy
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 10:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
...Известный футбольный деятель Константин Сарсания..
Взяли футболиста играющего в футбол, показавшего себя сегодня и сейчас, кто-то еще, кроме Жулиано и Мака должен бегать по полю, может Шатов придет в себя...
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 10:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Адекватный спортивный функционер.
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (7)

Очень важный момент то что Молло адаптирован к российскому чемпионату. Как заиграют другие леги из других стран не понятно.Второй момент то что и на трансфер скорее всего было потрачено меньше денег. А Зенит далеко не всегда брал игроков высшего уровня. Шкртел, Погребняк, Анюков, Широков, Зырянов не были топ игроками на момент покупки.
Регистрация: 27.09.2015
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