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Александр Самедов присутствует на тренировке молодежного состава "Локомотива"

Полузащитник Александр Самедов присутствует в манеже "Черкизово" на тренировке молодежного состава "Локомотива", о чем сообщает "СЭ".

От каких-либо комментариев по поводу своего будущего хавбек отказался.
Теги: Самедов Локомотив
Сегодня, 10:56
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Так он тренируется или просто соизволил поприсутствовать?
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вчера он вместе с Широковым присутствовал на ЦСКА-ска.
Регистрация: 6.01.2006
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