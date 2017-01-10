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"Уфа" ищет новые команды для Марсиньо, Диего и Фомина

Бразильские нападающие "Уфы" Диего и Марсиньо, а также российский полузащитник Семен Фомин не полетят на сбор с командой. Уфимцы постараются найти им новые клубы, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

Первый сбор команды пройдет с 11 по 22 января на Кипре.

"На сбор не поедут Марсиньо, Диего и Фомин. У них полгода до окончания контракта, так что все может быть. Попробуем найти им клубы, но предложений пока нет.

"Новичков на первом сборе не будет", - цитирует Газизова ТАСС.

Также он заявил, что клуб не станет покупать украинского нападающего "Анжи" Филиппа Будковского. "Он интересный футболист, но слишком дорогой для нас", - прокомментировал ситуацию гендиректор уфимцев.
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 11:59
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