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"Херенвен" арендовал у "Реала" Мартина Эдегора

Голландский "Херенвен" официально подтвердил аренду у "Реала" полузащитника Мартина Эдегора. Церемония презентации 18-летнего норвежца состоится 10 января, сообщает сайт голландского клуба.

Ранее сообщалось, что Эдегор будет отдан в аренду "Херенвену" до конца сезона-2016/17. По другой информации, клубы договорились о полуторагодичной аренде норвежца с опцией досрочного возвращения игрока следующим летом в случае необходимости.

Газета.ru
Теги: Реал Эдегор
Сегодня, 12:14
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5
(0)
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: stepanmlc
аренда же!

Да . Что-то я невнимательно .
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
В Голландии 18-ти летних обычно продают , а тут купили

аренда же!
Цитата: sanyapytilin
Жаль, может еще выстрелит,

если выстрелит, Мадрид его вернет


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Интересно . В Голландии 18-ти летних обычно продают , а тут купили . Где хвалёный инкубатор ?!! wink
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, может еще выстрелит, рано Реал его дернул.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Кирилл (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Странно, что более титулованных клубов на него не нашлось, игрок очень преспективный
Регистрация: 22.07.2016
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