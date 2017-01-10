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Александр Гацкан: Бердыеву может хватить и трех слов, чтобы донести свои идеи

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан рассказал об особенностях работы Курбана Бердыева.

"Все началось еще в 2015 году, когда Курбан Бекиевич стал главным тренером. На сборах он сказал нам: "Я пришел сюда не просто так. Я пришел решать большие задачи - попасть в Лигу чемпионов". Мы сначала, конечно, не поверили. Но со временем "Ростов" стал преображаться.

Тренер провел хорошую селекцию, мы стали лучше играть, пошли хорошие результаты. С каждым матчем мы выглядели все лучше и лучше. Со стороны многие смотрели и думали: когда же мы остановимся? Тренер же говорил: "Мы не остановимся, мы будем играть в каждом матче на победу".

Курбана Бердыева отличает большой опыт. При этом он постоянно работает над собой. Он знает, как нужно вести себя в той или иной ситуации, как говорить с футболистами. Не каждый тренер способен донести свои идеи до футболиста, а Бердыеву может хватить и трех слов", - цитирует Гацкана сайт УЕФА.
Теги: Гацкан Бердыев Ростов
Сегодня, 12:38
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(0)
№8 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 13:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Не каждый тренер способен донести свои идеи до футболиста, а Бердыеву может хватить и трех слов", - цитирует Гацкана сайт УЕФА
smile Жаль,что Мудко не догнал,что Черчесов этих слов не знает и никогда не узнает.
Регистрация: 20.02.2013
№7 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кредо Бердыева укладывается тоже, похоже, в три слова: победы, деньги, власть. Чтоб порадоваться жизни всласть!Восток - дело тонкое
Регистрация: 30.11.2013
№6 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Мао Дзэдун
Цитата: Saveger
вы все гавно
Сами вы гавно . Ростов ваш Зенит ещё потрахает и под жопу пихнёт ! Впрошлом году только из-за судеек выиграли ! Видели - знаем ! triumph

Прямо в точку ! Не убавить , не прибавить !
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Saveger
вы все гавно
Сами вы гавно . Ростов ваш Зенит ещё потрахает и под жопу пихнёт ! Впрошлом году только из-за судеек выиграли ! Видели - знаем ! triumph
Регистрация: 20.11.2016
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Saveger
вы все гавно

grin


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:49) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
вы все гавно
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Просто , Саша , ты парень опытный .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
я,кажется,знаю эти слова..решено-иду в тренеры!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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