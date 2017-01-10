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Александр Гацкан: Бердыеву может хватить и трех слов, чтобы донести свои идеи
Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан рассказал об особенностях работы Курбана Бердыева.
"Все началось еще в 2015 году, когда Курбан Бекиевич стал главным тренером. На сборах он сказал нам: "Я пришел сюда не просто так. Я пришел решать большие задачи - попасть в Лигу чемпионов". Мы сначала, конечно, не поверили. Но со временем "Ростов" стал преображаться.
Тренер провел хорошую селекцию, мы стали лучше играть, пошли хорошие результаты. С каждым матчем мы выглядели все лучше и лучше. Со стороны многие смотрели и думали: когда же мы остановимся? Тренер же говорил: "Мы не остановимся, мы будем играть в каждом матче на победу".
Курбана Бердыева отличает большой опыт. При этом он постоянно работает над собой. Он знает, как нужно вести себя в той или иной ситуации, как говорить с футболистами. Не каждый тренер способен донести свои идеи до футболиста, а Бердыеву может хватить и трех слов", - цитирует Гацкана сайт УЕФА.
"Все началось еще в 2015 году, когда Курбан Бекиевич стал главным тренером. На сборах он сказал нам: "Я пришел сюда не просто так. Я пришел решать большие задачи - попасть в Лигу чемпионов". Мы сначала, конечно, не поверили. Но со временем "Ростов" стал преображаться.
Тренер провел хорошую селекцию, мы стали лучше играть, пошли хорошие результаты. С каждым матчем мы выглядели все лучше и лучше. Со стороны многие смотрели и думали: когда же мы остановимся? Тренер же говорил: "Мы не остановимся, мы будем играть в каждом матче на победу".
Курбана Бердыева отличает большой опыт. При этом он постоянно работает над собой. Он знает, как нужно вести себя в той или иной ситуации, как говорить с футболистами. Не каждый тренер способен донести свои идеи до футболиста, а Бердыеву может хватить и трех слов", - цитирует Гацкана сайт УЕФА.
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