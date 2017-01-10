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Диего Марадона сообщил, что ФИФА может исключить Аргентину из своих рядов

Бывший футболист и экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что ФИФА может исключить из своих рядов ассоциацию футбола Аргентины (AFA). Об этом ему в личной беседе сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Инфантино не будет колебаться, если должен будет исключить AFA из ФИФА. Он сказал мне: "Информация, которая мне поступает из Аргентины, заставляет волосы вставать дыбом.

Я не колеблясь объясню каждому аргентинцу, почему сборная Аргентины не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат", - цитирует Марадону "Газета.ru" со ссылкой на Ole.

Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя ее руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.
Теги: Марадона Сборная Аргентины
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:57) #
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Жаль у нас Марадоны нет. Вся страна не понимает, почему Россия вляпалась в допинговый скандал. Объяснить? Потому что очень давно после матча Зенит-Торпедо руководитель одной из команд просто ЗАПРЕТИЛ своим игрокам сдавать допинг-пробы, и наши допингконтролеры умылись, и вся вообще РПЛ сделала вид, что так и надо. Этого руководителя звали МУДКО.
Вот оттуда весь и допинг, он себя на международке ведет, как в карманном чемпе, а все прочие только поддакивают, что, вперед, мол, запитер


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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