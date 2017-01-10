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Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона сообщил, что ФИФА может исключить Аргентину из своих рядов
Бывший футболист и экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что ФИФА может исключить из своих рядов ассоциацию футбола Аргентины (AFA). Об этом ему в личной беседе сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
"Инфантино не будет колебаться, если должен будет исключить AFA из ФИФА. Он сказал мне: "Информация, которая мне поступает из Аргентины, заставляет волосы вставать дыбом.
Я не колеблясь объясню каждому аргентинцу, почему сборная Аргентины не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат", - цитирует Марадону "Газета.ru" со ссылкой на Ole.
Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя ее руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.
"Инфантино не будет колебаться, если должен будет исключить AFA из ФИФА. Он сказал мне: "Информация, которая мне поступает из Аргентины, заставляет волосы вставать дыбом.
Я не колеблясь объясню каждому аргентинцу, почему сборная Аргентины не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат", - цитирует Марадону "Газета.ru" со ссылкой на Ole.
Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя ее руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.
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