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Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
"Кубань": руководство клуба находится в процессе закрытия долгов перед командой
Руководство "Кубани" находится в процессе закрытия долгов перед командой и сотрудниками клуба, часть которых практически полностью погашена, заявил агентству "Р-Спорт" пресс-атташе краснодарцев Вячеслав Иванов.
"Работа идет в этом направлении, руководством клуба делается все, чтобы погасить существующие задолженности перед футболистами.
Что касается сотрудников, то, насколько мне известно, в своем большинстве перед работниками клуба большая часть долгов закрыта, все делается в положительном плане в отношении финансовой состоятельности клуба. Команда готовится целенаправленно к отъезду на сборы, как и вторая команда. Все в порядке", - сообщает Иванов.
"Работа идет в этом направлении, руководством клуба делается все, чтобы погасить существующие задолженности перед футболистами.
Что касается сотрудников, то, насколько мне известно, в своем большинстве перед работниками клуба большая часть долгов закрыта, все делается в положительном плане в отношении финансовой состоятельности клуба. Команда готовится целенаправленно к отъезду на сборы, как и вторая команда. Все в порядке", - сообщает Иванов.
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