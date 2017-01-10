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Воспитанник ЦСКА Джавадов может продолжить карьеру в России

Бывший нападающий "Сумгаита" Вагиф Джавадов может вернуться в Россию.

Как стало известно, у футболиста есть два предложения от российских команд, но известно лишь название одной из них. По информации Azerisport речь идёт об "Оренбурге".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:39
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(1)
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 17:06) #
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Цитата: ssskkkbbb
Ух....НОВОСТЬ!

Цаллагов оценит relaxed
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ух....НОВОСТЬ!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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