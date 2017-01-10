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08:44
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре Тиане сюрприз, пригласив на её день рождения нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне был признан ФИФА лучшим игроком 2016 года.
Лопес рассказала Роналду, что её сестра является его большой поклонницей, сообщает Mirror.
Лопес рассказала Роналду, что её сестра является его большой поклонницей, сообщает Mirror.
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