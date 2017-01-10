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Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес преподнесла своей сестре Тиане сюрприз, пригласив на её день рождения нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне был признан ФИФА лучшим игроком 2016 года.

Лопес рассказала Роналду, что её сестра является его большой поклонницей, сообщает Mirror.
Теги: Роналду Лопес Реал
Сегодня, 16:48
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№8 Написал: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗЕНИТ (Сегодня, 17:45) #
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  •  (1)
online

А смысл,он же заднеприводный... Облом для сестры.
Регистрация: 24.04.2016
№7 Написал: Капитан Зеленый СССР (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок, конечно, "жжЕт"! Как про мальчика по вызову написали...
Регистрация: 5.05.2013
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Кирилл
Кого тоже пригласить на др Криша? laughing

Как кого ?! Конечно Боку Моесеева ! И этого , как его.. Баскова ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: bugimen (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
он же глубокий пед, разве нет?

вот она и пригласила его со спокойной душой...приставать не будет ))
Регистрация: 28.01.2010
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
он же глубокий пед, разве нет?
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: bugimen (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»


Цитата: alexpyat
А как же Стас Михайлов? Про него девушки уже забыли?

у них своих Стасиков хватает))
Регистрация: 28.01.2010
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
А как же Стас Михайлов? Про него девушки уже забыли?
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Кирилл (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Кого тоже пригласить на др Криша? laughing
Регистрация: 22.07.2016
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