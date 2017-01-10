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Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Ла Лига собирается оспорить решение ФИФА расширить число участников ЧМ до 48
Испанская Ла Лига планирует оспорить решение ФИФА по поводу расширения участников чемпионата мира до 48 начиная с 2026 года в суде в пределах юрисдикции Брюсселя и Ньоне.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже знает о намерении испанцев, сообщает Marca.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже знает о намерении испанцев, сообщает Marca.
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