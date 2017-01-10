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Ла Лига собирается оспорить решение ФИФА расширить число участников ЧМ до 48

Испанская Ла Лига планирует оспорить решение ФИФА по поводу расширения участников чемпионата мира до 48 начиная с 2026 года в суде в пределах юрисдикции Брюсселя и Ньоне.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже знает о намерении испанцев, сообщает Marca.
Теги: Инфантино
Сегодня, 17:07
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№2 Написал: Lord Москва-Тверь (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Причем тут лига Испании и Чемпионат Мира? Или они беспокоятся что турнир затянутся может на месяца на 2?
Регистрация: 11.07.2006
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мало. Не попадаем.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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