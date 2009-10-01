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08:44
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Йоана Молло подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года
"Зенит" подтвердил переход полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов".
Соглашение с новичком сине-бело-голубых рассчитано на 3,5 года, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Соглашение с новичком сине-бело-голубых рассчитано на 3,5 года, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
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