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Йоана Молло подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года

"Зенит" подтвердил переход полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов".

Соглашение с новичком сине-бело-голубых рассчитано на 3,5 года, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 17:16
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13
(1)
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:50) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
мамаев заперживал за кокорина

а впечатление что у тебя духовка увлажнилась....
Регистрация: 24.04.2009
№12 Написал: Trucha (Сегодня, 17:41) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Завтра Орлов скажет что он не говорил про Молло такого smile
Регистрация: 4.08.2016
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:41) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
онанировать на фотки голых мужиков

Цитата: Liberty
отпылесосил в каштановый глаз

Liberty
Болеет за «Зенит»


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: roodwit (Сегодня, 17:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberty
stepanmlc,
Этот Секонд хенд недавно вас отпылесосил в каштановый глаз

На петровском он вас посильнее унизил,уверен весной сыграет не больше 5 матчей,0 в основе,можно забыть об этом игроке
Регистрация: 30.12.2016
№9 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:36) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
My Webpage

Кто о чем,а свиньи сразу начали онанировать на фотки голых мужиков


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№8 Написал: Liberty Гатчина (Сегодня, 17:35) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
stepanmlc,
Этот Секонд хенд недавно вас отпылесосил в каштановый глаз
Регистрация: 1.12.2016
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:35) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

мамаев заперживал за кокорина blush


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 17:34) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать в самый толерантный клуб РФПЛ


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:30) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
секонд хенд ( С )

К слову об этом: как там продвигается заключение контракта с Луисом Карволаном Адриано? blush
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Подписали и подписали, для ротации пригодится. По мне, так он поинтереснее Шатова и Мака, у него одна явная слабость- слаб в оборонительных действиях, не умеет, может заставят, так что пусть соревнуются между собой, в дриблинге он им даст фору, это точно, может только ранний Данни был в этом компоненте получше. Плохо только, что и Молло, и Мак справа выглядят похуже, чем на родном левом краю.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошее приобретение. Можно поздравить. Уверен, Цыган с ним справится.
Регистрация: 30.11.2013
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:22) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Интересный трансфер, может и "выстрелить"


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:20) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
секонд хенд ( С ) smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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