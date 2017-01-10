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Сборные объявят свои заявки на ЧМ-2018 до 4 июня 2018-го года

Национальные сборные должны предоставить окончательную заявку из 23 игроков на финальную часть чемпионата мира по футболу в России не позднее 4 июня 2018 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Соответствующее решение было принято на совете ФИФА, который прошел в Цюрихе. Также были утверждены следующие даты: 14 мая 2018 года - предоставление предварительной заявки из 30 игроков; 20 мая 2018 года - последний день для клубных соревнований, не считая финала Лиги чемпионов; 21-27 мая - официальный период отдыха.
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