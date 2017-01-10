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Требования к кандидатам на право проведения ЧМ-2026 будут определены в мае 2020-го года

Требования к кандидатам на право проведения чемпионата мира 2026 года по футболу будут определены в мае 2020 года.

"Решение было принято после тщательного анализа, в котором учитывались такие факторы, как спортивный баланс, качество конкуренции, влияние на развитие футбола, инфраструктуры, прогнозы финансового положения, - говорится в сообщении ФИФА, которое приводит ТАСС.

В течение следующих заседаний совет ФИФА обсудит дальнейшие подробности формата проведения чемпионата мира 2026 года, в частности, распределение квот для конфедераций".

"На заседании в октябре 2016 года совет уже обсуждал формат расширения числа участников чемпионата мира. В то время также был определен ряд требований для стран, которые будут претендовать на проведение турнира 2026 года, завершение этого процесса запланировано на май 2020 года", - сообщается в релизе.
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