Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:44
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Требования к кандидатам на право проведения ЧМ-2026 будут определены в мае 2020-го года
Требования к кандидатам на право проведения чемпионата мира 2026 года по футболу будут определены в мае 2020 года.
"Решение было принято после тщательного анализа, в котором учитывались такие факторы, как спортивный баланс, качество конкуренции, влияние на развитие футбола, инфраструктуры, прогнозы финансового положения, - говорится в сообщении ФИФА, которое приводит ТАСС.
В течение следующих заседаний совет ФИФА обсудит дальнейшие подробности формата проведения чемпионата мира 2026 года, в частности, распределение квот для конфедераций".
"На заседании в октябре 2016 года совет уже обсуждал формат расширения числа участников чемпионата мира. В то время также был определен ряд требований для стран, которые будут претендовать на проведение турнира 2026 года, завершение этого процесса запланировано на май 2020 года", - сообщается в релизе.
"Решение было принято после тщательного анализа, в котором учитывались такие факторы, как спортивный баланс, качество конкуренции, влияние на развитие футбола, инфраструктуры, прогнозы финансового положения, - говорится в сообщении ФИФА, которое приводит ТАСС.
В течение следующих заседаний совет ФИФА обсудит дальнейшие подробности формата проведения чемпионата мира 2026 года, в частности, распределение квот для конфедераций".
"На заседании в октябре 2016 года совет уже обсуждал формат расширения числа участников чемпионата мира. В то время также был определен ряд требований для стран, которые будут претендовать на проведение турнира 2026 года, завершение этого процесса запланировано на май 2020 года", - сообщается в релизе.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.