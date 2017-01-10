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Криштиану Роналду: мечта - выиграть Кубок конфедераций

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду мечтает о победе в Кубке конфедераций 2017 года в России.

"Это впервые, когда Португалия поборется за Кубок конфедераций, это будет красиво. Очевидно, что это мечта - стать победителем этого турнира. Мы знаем, что это будет трудно, там будут великие команды, но в футболе все возможно", - цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:47
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