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Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Криштиану Роналду: мечта - выиграть Кубок конфедераций
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду мечтает о победе в Кубке конфедераций 2017 года в России.
"Это впервые, когда Португалия поборется за Кубок конфедераций, это будет красиво. Очевидно, что это мечта - стать победителем этого турнира. Мы знаем, что это будет трудно, там будут великие команды, но в футболе все возможно", - цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.
"Это впервые, когда Португалия поборется за Кубок конфедераций, это будет красиво. Очевидно, что это мечта - стать победителем этого турнира. Мы знаем, что это будет трудно, там будут великие команды, но в футболе все возможно", - цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.
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