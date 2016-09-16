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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Как дела у бывших легионеров РФПЛ, которые летом уехали в большие чемпионаты
Летом всего девять игроков РФПЛ отправились на повышение в большие европейские чемпионаты. Среди них Муса и Гарай. Rusfootball.info рассказывает, как у них пока складываются дела в новом чемпионате.
Ахмед Муса, "Лестер". 20 матчей - 4 гола
Летом Ахмед перешел в стан «лисов» за 19 миллионов евро. Гарри Линекер предсказывал скорый успех паре Варди – Муса. Но дебютная игра в Премьер-лиге оказалась не очень удачной для этой связки, да и для всей команды – поражение от Халла. После этого матча Раньери забронировал надолго место на скамейке для своего новичка. Ахмед появлялся только на замену, либо в случаях ротации. Внезапный скачок произошел во второй половине октября. Муса забил в двух матчах подряд, но на большее не хватило. Раньери списывает все на адаптацию к новому чемпионату, а в СМИ поползли слухи о том, что Муса вернется в ЦСКА. Сам футболист это уже опроверг эту информацию. Надежду на хорошее будущее оставляет дубль в Кубке Англии с "Эвертоном".
Баштуш, "Лацио". 5 матчей
Баштуш был одним из самых нестабильных защитников чемпионата до тех пор, пока в «Ростове» не появился Курбан Бердыев. В оборонительной линии анголец был чуть ли не ведущим игроком команды. Совершал ошибки только по праздникам. Благодаря его игровому вкладу, «Ростов» финишировал на втором месте в РФПЛ, а летом клуб с ним прошел бельгийский «Андерлехт». После этого матча игрок отчалил в итальянский «Лацио», но из-за неудачного старта и травм (да еще и квартиру ограбили) стать основным игроком у него не вышло. Всего пять игр за первый отрезок чемпионата. Пока Индзаги обходится без него.
Кристиан Ансальди, "Интер". 14 матчей
Аргентинский защитник давно уже являлся игроком РФПЛ только формально. В «Зените» он проиграл конкуренцию Доменико Кришито. Задерживаться на скамейке смысла не было, поэтому последние годы он провел в аренде: «Атлетико» и «Дженоа». Итальянский клуб летом выкупил контракт у питерского клуба. У генуэзцев Кристиана выменял «Интер», где он сейчас является игроком основы.
Эйзекиль Гарай, "Валенсия". 9 матчей - 1 гол
Летом на одного из лучших защитников РФПЛ претендовал «Челси». Роман Абрамович навещал его в Санкт-Петербурге. Но игрок отправился в Испанию из-за ультиматума жены, которая хотела жить только там. Аргентинец даже угрожал завершением карьеры руководству питерского клуба, если его не отпустят в Испанию. «Зенит» продал Гарая «Валенсии» за 25 миллионов евро. Дела у защитника там, как и у всей команды, идут плохо. Команда болтается около зоны вылета. Добавляет масла в огонь еще и судебные разборки с "Реалом" по поводу трансфера Гарая из «Бенфики» в «Зенит». По официальным данным его продали за 6 миллионов евро, но «Реал» в это не верит и пытается получить процент от продажи. Сам Гарай недавно проговорился, что им интересовались топовые клубы после Мундиаля и предлагали 20 миллионов евро. Но он отблагодарил «Бенфику» более выгодным предложением из Питера.
Мацей Рыбус, "Лион". 19 матчей - 1 голевая передача
Польский полузащитник пропустил Евро из-за травмы плеча. Этот факт не помешал ему перебраться из «Терека» в «Лион» на правах свободного агента. В первое время на поляка делали большую ставку в новом клубе. Практически все матчи были сыграны от начала до конца. но на доверие тренера Мацей ответил только одной голевой передачей. В декабре стал игроком запаса, сейчас нередко просиживает весь матч на скамейке.
Александр Зинченко, "Манчестер Сити" - ПСВ. 13 матчей - 1 голевая передача
Талантливый полузащитник провел летний сбор вместе с «Сити». Пеп Гвардиола сказал Александру, что времени игрового будет мало и Александра отправили в аренду в голландский ПСВ. В последнее время он постоянно выходит в основе, однако с результативными действиями пока складывается туго.
Маурисио Лемос, "Лас-Пальмас". 9 матчей
Уругвайский защитник приезжал в Россию на правах аренды. Казанские болельщики могли пробить лоб своей ладонью, когда наблюдали за его действиями. Команда вначале сезона валилась, Лемос ошибался слишком грубо. После отставки Билялетдинова в состав больше не попадал. Зимой «Рубин» все же выкупил игрока и сразу отдал в аренду в испанский «Лас-Пальмас», где он себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Игроком серьезно интересовалась «Барселона», но до конкретики так и не дошло. «Рубин» продал уругвайца «Лас-Пальмасу» за 2 миллиона. Сейчас дела у него складываются значительно хуже.
Марко Ливая, "Лас-Пальмас". 14 матчей - 4 гола, 4 передачи
Болельщики «Рубина» с радостью летом попрощались с хорватом. Забить ему в Казани так и не удалось, да и на счету форварда до «Лас-Пальмаса» было забито всего 5 голов в профессиональном футболе, если брать в расчет только национальные чемпионаты. Хорват до этого считался больше кубковым игроком. Летом на правах свободного агента он присоединился к Лемосу и, похоже, наконец-то нашел свой чемпионат. На его счету 4 гола и 4 передачи, а также прочное место в старте. Еще и успевает судиться с казанцами, которые должны ему некоторую сумму по контракту.
Томаш Губочан, "Марсель". 13 матчей
Словак поучаствовал в вылете «Динамо» в ФНЛ. Летом стал чуть ли не единственным легионером, за которого заплатили хоть какие-то деньги. «Марсель» предложил за него чуть больше миллиона евро. Бывший спортивный директор «Динамо» сказал, что доволен суммой сделки. Во Франции Томаш подтверждает свою профпригодность. В «Динамо» был одним из тех, к кому было меньше всех претензий. С «Марселем» он борется за еврокубки, а оборона клуба одна из лучших в лиге.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Ахмед Муса, "Лестер". 20 матчей - 4 гола
Летом Ахмед перешел в стан «лисов» за 19 миллионов евро. Гарри Линекер предсказывал скорый успех паре Варди – Муса. Но дебютная игра в Премьер-лиге оказалась не очень удачной для этой связки, да и для всей команды – поражение от Халла. После этого матча Раньери забронировал надолго место на скамейке для своего новичка. Ахмед появлялся только на замену, либо в случаях ротации. Внезапный скачок произошел во второй половине октября. Муса забил в двух матчах подряд, но на большее не хватило. Раньери списывает все на адаптацию к новому чемпионату, а в СМИ поползли слухи о том, что Муса вернется в ЦСКА. Сам футболист это уже опроверг эту информацию. Надежду на хорошее будущее оставляет дубль в Кубке Англии с "Эвертоном".
Баштуш, "Лацио". 5 матчей
Баштуш был одним из самых нестабильных защитников чемпионата до тех пор, пока в «Ростове» не появился Курбан Бердыев. В оборонительной линии анголец был чуть ли не ведущим игроком команды. Совершал ошибки только по праздникам. Благодаря его игровому вкладу, «Ростов» финишировал на втором месте в РФПЛ, а летом клуб с ним прошел бельгийский «Андерлехт». После этого матча игрок отчалил в итальянский «Лацио», но из-за неудачного старта и травм (да еще и квартиру ограбили) стать основным игроком у него не вышло. Всего пять игр за первый отрезок чемпионата. Пока Индзаги обходится без него.
Кристиан Ансальди, "Интер". 14 матчей
Аргентинский защитник давно уже являлся игроком РФПЛ только формально. В «Зените» он проиграл конкуренцию Доменико Кришито. Задерживаться на скамейке смысла не было, поэтому последние годы он провел в аренде: «Атлетико» и «Дженоа». Итальянский клуб летом выкупил контракт у питерского клуба. У генуэзцев Кристиана выменял «Интер», где он сейчас является игроком основы.
Эйзекиль Гарай, "Валенсия". 9 матчей - 1 гол
Летом на одного из лучших защитников РФПЛ претендовал «Челси». Роман Абрамович навещал его в Санкт-Петербурге. Но игрок отправился в Испанию из-за ультиматума жены, которая хотела жить только там. Аргентинец даже угрожал завершением карьеры руководству питерского клуба, если его не отпустят в Испанию. «Зенит» продал Гарая «Валенсии» за 25 миллионов евро. Дела у защитника там, как и у всей команды, идут плохо. Команда болтается около зоны вылета. Добавляет масла в огонь еще и судебные разборки с "Реалом" по поводу трансфера Гарая из «Бенфики» в «Зенит». По официальным данным его продали за 6 миллионов евро, но «Реал» в это не верит и пытается получить процент от продажи. Сам Гарай недавно проговорился, что им интересовались топовые клубы после Мундиаля и предлагали 20 миллионов евро. Но он отблагодарил «Бенфику» более выгодным предложением из Питера.
Мацей Рыбус, "Лион". 19 матчей - 1 голевая передача
Польский полузащитник пропустил Евро из-за травмы плеча. Этот факт не помешал ему перебраться из «Терека» в «Лион» на правах свободного агента. В первое время на поляка делали большую ставку в новом клубе. Практически все матчи были сыграны от начала до конца. но на доверие тренера Мацей ответил только одной голевой передачей. В декабре стал игроком запаса, сейчас нередко просиживает весь матч на скамейке.
Александр Зинченко, "Манчестер Сити" - ПСВ. 13 матчей - 1 голевая передача
Талантливый полузащитник провел летний сбор вместе с «Сити». Пеп Гвардиола сказал Александру, что времени игрового будет мало и Александра отправили в аренду в голландский ПСВ. В последнее время он постоянно выходит в основе, однако с результативными действиями пока складывается туго.
Маурисио Лемос, "Лас-Пальмас". 9 матчей
Уругвайский защитник приезжал в Россию на правах аренды. Казанские болельщики могли пробить лоб своей ладонью, когда наблюдали за его действиями. Команда вначале сезона валилась, Лемос ошибался слишком грубо. После отставки Билялетдинова в состав больше не попадал. Зимой «Рубин» все же выкупил игрока и сразу отдал в аренду в испанский «Лас-Пальмас», где он себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Игроком серьезно интересовалась «Барселона», но до конкретики так и не дошло. «Рубин» продал уругвайца «Лас-Пальмасу» за 2 миллиона. Сейчас дела у него складываются значительно хуже.
Марко Ливая, "Лас-Пальмас". 14 матчей - 4 гола, 4 передачи
Болельщики «Рубина» с радостью летом попрощались с хорватом. Забить ему в Казани так и не удалось, да и на счету форварда до «Лас-Пальмаса» было забито всего 5 голов в профессиональном футболе, если брать в расчет только национальные чемпионаты. Хорват до этого считался больше кубковым игроком. Летом на правах свободного агента он присоединился к Лемосу и, похоже, наконец-то нашел свой чемпионат. На его счету 4 гола и 4 передачи, а также прочное место в старте. Еще и успевает судиться с казанцами, которые должны ему некоторую сумму по контракту.
Томаш Губочан, "Марсель". 13 матчей
Словак поучаствовал в вылете «Динамо» в ФНЛ. Летом стал чуть ли не единственным легионером, за которого заплатили хоть какие-то деньги. «Марсель» предложил за него чуть больше миллиона евро. Бывший спортивный директор «Динамо» сказал, что доволен суммой сделки. Во Франции Томаш подтверждает свою профпригодность. В «Динамо» был одним из тех, к кому было меньше всех претензий. С «Марселем» он борется за еврокубки, а оборона клуба одна из лучших в лиге.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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