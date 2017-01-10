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Витиньо определился с игровым номером в ЦСКА после возвращения из Бразилии

Нападающий Витиньо, который после завершения срока аренды в "Интернасьонале" вернулся в "армейский" клуб, выбрал для выступлений за ЦСКА номер 20, информирует официальный сайт "армейцев".
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 19:28
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(1)
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
да пох...лишь бы в футбол играть начал бы (а он, поверьте, реально умеет!)УДАЧИ парню! wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь он на родине опыта набрался.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ну....Ярошик играл под этим номером ярко)
может хоть что-то наконец ему перейдет..хотя бы символично


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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