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Комитет Госдумы одобрил усиление ответственности за плохое поведение болельщиков
Комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи на заседании во вторник, 10 января, рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект, усиливающий ответственность болельщиков за грубое нарушение правил поведения на стадионах, сообщает "Интерфакс-Россия".
Законопроектом предлагается дополнить статью 20.31 КоАП частью третьей, в соответствии с которой в случаях грубого нарушения правил поведения зрителей на правонарушителей накладывается штраф в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен административный арест на срок до 10 суток с наложением запрета на посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.
Эту статью предлагается дополнить примечанием, определяющим грубые нарушения правил поведения зрителей. Это нарушения, которые создают угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, и нарушения, повлекшие за собой приостановление либо прекращение спортивного соревнования.
Кроме того, усиливаются санкции за нарушение административного запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований — штраф за это составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; устанавливается также срок административного ареста длительностью от 10 до 15 суток.
Также в законопроекте предлагается дополнить статью 20.31 КоАП четвёртой частью, в соответствии с которой на иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших повторное или грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований, накладывается административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.
Законопроектом предлагается дополнить статью 20.31 КоАП частью третьей, в соответствии с которой в случаях грубого нарушения правил поведения зрителей на правонарушителей накладывается штраф в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен административный арест на срок до 10 суток с наложением запрета на посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.
Эту статью предлагается дополнить примечанием, определяющим грубые нарушения правил поведения зрителей. Это нарушения, которые создают угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, и нарушения, повлекшие за собой приостановление либо прекращение спортивного соревнования.
Кроме того, усиливаются санкции за нарушение административного запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований — штраф за это составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; устанавливается также срок административного ареста длительностью от 10 до 15 суток.
Также в законопроекте предлагается дополнить статью 20.31 КоАП четвёртой частью, в соответствии с которой на иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших повторное или грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований, накладывается административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.
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