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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Сергей Зуйков: сначала всерьез не воспринял вариант с "Зенитом"
Защитник Сергей Зуйков, перешедший из "Волгаря" в "Зенит", поделился ожиданиями от выступлений в составе сине-бело-голубых. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на 3,5 года.
"Когда узнал об интересе к себе в Петербурге? В конце первой части сезона. Связались представители "Зенита", договорились о встрече. Сначала всерьёз не воспринял этот вариант. Но после того, как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в "Зенит". Всё решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы.
Я уже успел познакомиться с ребятами и прошёл медобследование. Впечатления от "Зенита" сейчас самые положительные. Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава", — цитирует Зуйкова официальный сайт "Зенита".
"Когда узнал об интересе к себе в Петербурге? В конце первой части сезона. Связались представители "Зенита", договорились о встрече. Сначала всерьёз не воспринял этот вариант. Но после того, как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в "Зенит". Всё решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы.
Я уже успел познакомиться с ребятами и прошёл медобследование. Впечатления от "Зенита" сейчас самые положительные. Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава", — цитирует Зуйкова официальный сайт "Зенита".
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