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Сергей Зуйков: сначала всерьез не воспринял вариант с "Зенитом"

Защитник Сергей Зуйков, перешедший из "Волгаря" в "Зенит", поделился ожиданиями от выступлений в составе сине-бело-голубых. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на 3,5 года.

"Когда узнал об интересе к себе в Петербурге? В конце первой части сезона. Связались представители "Зенита", договорились о встрече. Сначала всерьёз не воспринял этот вариант. Но после того, как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в "Зенит". Всё решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы.

Я уже успел познакомиться с ребятами и прошёл медобследование. Впечатления от "Зенита" сейчас самые положительные. Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава", — цитирует Зуйкова официальный сайт "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 20:12
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4
(1)
№4 Написал: Wonderland (Сегодня, 20:49) #
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Цитата: Saveger
а полноценные

да, не брунотрешкин, и не обороны нету... Навтыкали в состав зуйков по самые помидоры


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 20:40) #
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Зенит2 для укрепления


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Защитникам всегда рады!

ну да, это же не какие-то недополузащитники, а полноценные
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Защитникам всегда рады! grinning
Регистрация: 23.08.2016
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