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Массимилиано Аллегри: Эвра взял время на размышление и решает, оставаться ли ему в "Ювентусе"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможном уходе своего подопечного Патриса Эвра. СМИ сообщали, что Эвра может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Валенсию".

"Эвра находится в том же положении, что и два дня назад. Мы не знаем, что произойдёт. Мы следим за ситуацией и поддерживаем Патриса. Он взял некоторое время на размышление, чтобы решить, оставаться в "Ювентусе" или нет", — цитирует Аллегри Goal.
Теги: Аллегри Ювентус Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:23
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