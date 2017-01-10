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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Массимилиано Аллегри: Эвра взял время на размышление и решает, оставаться ли ему в "Ювентусе"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможном уходе своего подопечного Патриса Эвра. СМИ сообщали, что Эвра может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Валенсию".
"Эвра находится в том же положении, что и два дня назад. Мы не знаем, что произойдёт. Мы следим за ситуацией и поддерживаем Патриса. Он взял некоторое время на размышление, чтобы решить, оставаться в "Ювентусе" или нет", — цитирует Аллегри Goal.
"Эвра находится в том же положении, что и два дня назад. Мы не знаем, что произойдёт. Мы следим за ситуацией и поддерживаем Патриса. Он взял некоторое время на размышление, чтобы решить, оставаться в "Ювентусе" или нет", — цитирует Аллегри Goal.
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