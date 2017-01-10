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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Кевин Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии
Бельгийский футболист Кевин Орис, который долгое время играет в Азии и сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Японии, выразил мнение относительно перехода полузащитника Акселя Витселя из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в котором он будет получать около 17 млн евро в год.
"Нужно понимать, что о бельгийских футболистах, уехавших играть так далеко, забывают. Боюсь, это относится и к Витселю. Россия – это не Китай. Ему будет тяжело сохранить свой уровень.
Ему будет трудно и психологически, и в плане низкой конкуренции. Я думаю, он подписал смертный приговор своим шансам в сборной. Но если говорить только о деньгах, Китай — наилучший вариант", — цитирует Ориса Het Nieuwsblad.
"Нужно понимать, что о бельгийских футболистах, уехавших играть так далеко, забывают. Боюсь, это относится и к Витселю. Россия – это не Китай. Ему будет тяжело сохранить свой уровень.
Ему будет трудно и психологически, и в плане низкой конкуренции. Я думаю, он подписал смертный приговор своим шансам в сборной. Но если говорить только о деньгах, Китай — наилучший вариант", — цитирует Ориса Het Nieuwsblad.
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