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Кевин Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии

Бельгийский футболист Кевин Орис, который долгое время играет в Азии и сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Японии, выразил мнение относительно перехода полузащитника Акселя Витселя из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в котором он будет получать около 17 млн евро в год.

"Нужно понимать, что о бельгийских футболистах, уехавших играть так далеко, забывают. Боюсь, это относится и к Витселю. Россия – это не Китай. Ему будет тяжело сохранить свой уровень.

Ему будет трудно и психологически, и в плане низкой конкуренции. Я думаю, он подписал смертный приговор своим шансам в сборной. Но если говорить только о деньгах, Китай — наилучший вариант", — цитирует Ориса Het Nieuwsblad.
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 20:38
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8
(1)
№8 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: Федя Погорелов
Зато наш зенит пичинен заработал денюшку,теперь скупаем весь рфпловский секонд хенд

40 отдали за витселя, а 20 получили = заработали? Эмм.. Ок.

А сколько еще заработали на продаже футболок?15 миллионов болельщиков за пару дней раскупили все


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Федя Погорелов
Зато наш зенит пичинен заработал денюшку,теперь скупаем весь рфпловский секонд хенд

40 отдали за витселя, а 20 получили = заработали? Эмм.. Ок.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№6 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Зато наш зенит пичинен заработал денюшку,теперь скупаем весь рфпловский секонд хенд


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (8)

Да срать он хотел в этом случае на сборную. Зенитовский негр все правильно сделал. От таких предложений не отказываются.

Цитата: MIG
и, то не понимаю зачем на всех спорт сайтах выложили мнение футболиста, который играет во втор диве Японии?

Футбольный сайт, и мнение тут футболиста, даже если играет в японии . Какие вопросы? В чем претензия?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
а какое ему теперь дело?
он там все равно играл
я думаю логично, что лучше с миллионами в карманах.да, меркантильно, но ему все таки не 20 лет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:49) #
  • +2
  •  (8)

по-честному если, то не понимаю зачем на всех спорт сайтах выложили мнение футболиста, который играет во втор диве Японии?


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
зато денег поднял


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
это да,Аксель жутко огорчен.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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