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Карло Анчелотти: "Бавария" точно не продаст Бадштубера, но готова обсудить аренду

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал слухи, согласно которым защитник Хольгер Бадштубер может покинуть клуб. Контракт Бадштубера с "Баварией" истекает летом 2017 года.

"Я сказал, что если он хочет уйти ради игровой практики, то мы готовы отдать его в аренду на шесть месяцев. Мы можем поговорить об этом с Хольгером. Но нет никаких шансов, что он будет продан. Мы хотим продлить контракт с Бадштубером. Если он хочет играть, то уйдёт в аренду", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 20:48
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