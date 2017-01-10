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Мухаммад, Кацаев и Антонов отправятся на сбор "Анжи" в Турции

На первый сбор "Анжи", который пройдёт с 11 по 25 января в Турции, отправятся полузащитник "Спартака-Нальчик" Шариф Мухаммад, хавбек "СКА-Хабаровск" Адлан Кацаев и украинский нападающий Алексей Антонов, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанскую "Габалу", сообщил заместитель генерального директора махачкалинцев Эльдар Исаев.

"На первый сбор вместе с "Анжи" отправятся Шариф Мухаммад и Адлан Кацаев. Что касается Алексея Антонова, то он присоединится к команде непосредственно в Турции. Тренерский штаб просмотрит этих футболистов и примет по ним решение", — сказал Исаев "Чемпионат.com"
Теги: Исаев Анжи
Сегодня, 21:03
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