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Мухаммад, Кацаев и Антонов отправятся на сбор "Анжи" в Турции
На первый сбор "Анжи", который пройдёт с 11 по 25 января в Турции, отправятся полузащитник "Спартака-Нальчик" Шариф Мухаммад, хавбек "СКА-Хабаровск" Адлан Кацаев и украинский нападающий Алексей Антонов, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанскую "Габалу", сообщил заместитель генерального директора махачкалинцев Эльдар Исаев.
"На первый сбор вместе с "Анжи" отправятся Шариф Мухаммад и Адлан Кацаев. Что касается Алексея Антонова, то он присоединится к команде непосредственно в Турции. Тренерский штаб просмотрит этих футболистов и примет по ним решение", — сказал Исаев "Чемпионат.com"
"На первый сбор вместе с "Анжи" отправятся Шариф Мухаммад и Адлан Кацаев. Что касается Алексея Антонова, то он присоединится к команде непосредственно в Турции. Тренерский штаб просмотрит этих футболистов и примет по ним решение", — сказал Исаев "Чемпионат.com"
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