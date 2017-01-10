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Сергей Семак: абсолютная неправда, что я не чувствовал себя своим в штабе Луческу

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, возглавивший клуб в конце прошлого года, рассказал о решении покинуть тренерский штаб Мирчи Луческу в "Зените", а также поделился мыслями о своём будущем в качестве наставника уфимской команды.

"Долго ли думал над предложением "Уфы"? Достаточно долго. В профессиональном смысле очень интересное предложение, но у меня действовал контракт с "Зенитом", и личные вопросы требовали осмысления. Семья большая, нужно было понять, как и когда переезжать. Хотелось также собрать информацию о команде, встретиться с руководством, узнать его взгляды на пути развития клуба, экономическую и селекционную составляющую. Для меня это важный шаг и вызов. Есть плюсы, есть минусы, но надо работать, двигаться вперёд. "Уфа" — замечательный шанс начать самостоятельную карьеру.

Я не чувствовал себя своим в тренерском штабе Луческу? Это абсолютная неправда. Я был вторым тренером. Для того чтобы стать главным, требовалась самостоятельная практика, которую в "Зените" по естественным причинам получить было невозможно. Зато я приобрёл бесценный опыт, работая ассистентом таких профи, как Виллаш-Боаш, Спаллетти и Луческу. Никакой отстранённости между ними и мной никогда не было", — цитирует Семака "Советский спорт".
Теги: Семак Уфа Луческу Зенит
Сегодня, 21:12
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