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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Сергей Семак в "Уфе" будет зарабатывать меньше, чем помощником в "Зените"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, возглавивший клуб в конце прошлого года, сообщил, что будет получать меньше, чем в тренерском штабе Мирчи Луческу в "Зените".
"В зарплате по сравнению с "Зенитом" я проиграл. Но в плане опыта я выигрываю, и это важнее.
Благодаря Луческу была договорённость с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы "Баварии". Но судьба распорядилась иначе. Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок", — цитирует Семака "Спорт-экспресс".
"В зарплате по сравнению с "Зенитом" я проиграл. Но в плане опыта я выигрываю, и это важнее.
Благодаря Луческу была договорённость с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы "Баварии". Но судьба распорядилась иначе. Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок", — цитирует Семака "Спорт-экспресс".
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