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Игроки "Мордовии" не вышли из отпуска из-за долгов по зарплате за 4 месяца

Игроки "Мордовии" до сих пор не вышли из отпуска.

Футболисты саранской команды должны были приступить к работе сразу после новогодних праздников, однако начало межсезонной подготовки откладывается минимум до конца этой недели, информирует "Столица С".
Теги: Мордовия
Сегодня, 21:37
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