Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

В Италии сообщили, что Луис Адриано вылетел в расположение "Спартака"

Нападающий "Милана" Луис Адриано сегодня вылетел в расположение "Спартака" для медицинского осмотра, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что бразилец опубликовал в своём "инстаграме" фотографию из салона самолёта, но позже удалил её. Судя по всему, Адриано пройдёт медосмотр в Москве завтра утром.
Теги: Спартак Адриано
Сегодня, 21:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.