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Источник: "Спартак" интересуется Варди

"Спартак" активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены полузащитнику Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона, сообщает "Советский спорт".

По данным издания, фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий "Лестер Сити" и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата "лис" по итогам сезона в Премьер-лиге агенты игрока могут всерьёз задуматься о смене клуба для их подопечного.
Теги: Спартак Варди
Сегодня, 21:44
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Жирная утка. Варди никогда не поедет в Россию. В Китай скорее поедет.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: roodwit (Сегодня, 21:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
smiley хYярди,источник все еще бухает видимо
Регистрация: 30.12.2016
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