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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Источник: "Спартак" интересуется Варди
"Спартак" активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены полузащитнику Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона, сообщает "Советский спорт".
По данным издания, фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий "Лестер Сити" и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата "лис" по итогам сезона в Премьер-лиге агенты игрока могут всерьёз задуматься о смене клуба для их подопечного.
По данным издания, фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий "Лестер Сити" и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата "лис" по итогам сезона в Премьер-лиге агенты игрока могут всерьёз задуматься о смене клуба для их подопечного.
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