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"Бавария" объявила о переходе Бадштубера в "Шальке" на правах аренды

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер продолжит карьеру в "Шальке-04".

Мюнхенцы объявили о переходе защитника на правах аренды до конца сезона.

В ближайшие дни футболист пройдёт медобследование для "Шальке", информирует официальный сайт "Баварии".
Теги: Бавария Шальке-04
Вчера, 22:12
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