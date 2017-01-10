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Дидье Дрогба: я надеюсь исполнить свое обещание и вернуться в "Марсель"

38-летний нападающий Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, сообщил, что может вернуться в "Марсель". Ивуариец играл за "Марсель" с 2003 по 2004 год, после чего перешёл в "Челси".

"У меня есть вариант вернуться во Францию, но больше ничего не скажу об этом. Я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в "Марсель". Нужно только время, чтобы поговорить об этом.

Моё возвращение в "Марсель" — это вечный вопрос последних 12 лет. Я хочу вернуться туда в качестве игрока, но не могу заставить руководство клуба подписать меня", — цитирует Дрогба Canal+.
Теги: Дрогба Марсель Челси
Вчера, 22:29
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