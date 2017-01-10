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Йоан Молло: в РФПЛ команды любят забивать, во Франции же почти все играют от защиты

Французский новичок "Зенита" Йоан Молло поделился мнением о различиях между российской Премьер-Лигой и Лигой 1.

"В чём особенность РФПЛ? Это турнир, в котором имя победителя заранее не известно. В нём любят владеть мячом и забивать голы, не боятся играть. Считаю, футбол в этом турнире мне хорошо подходит.

Во Франции стараются прежде всего не пропустить. Почти все команды действуют с акцентом на оборону. В этом отличие. Там в атаку играют три-четыре команды. Остальные на одно лицо", — цитирует Молло "Спорт-экспресс".
Теги: Молло
Вчера, 22:36
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(0)
№2 Написал: Док_1488 Шлиссельбург (Вчера, 23:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
PanoV,
про лохомото
Регистрация: 12.07.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Вчера, 22:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Как-будто про РФПЛ сейчас сказал.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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