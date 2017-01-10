Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Бубнов: ФИФА и УЕФА могут обратить внимание на майку Кокорина с Эскобаром

Бывший защитник "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов высказал своё мнение относительно поступка нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который на отдыхе надел майку с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

"Поведение Кокорина наносит вред и клубу, и сборной, поэтому к Кокорину могут быть предъявлены претензии. В контрактах прописано, что игрок не должен наносить ущерб имиджу клуба. Своими необдуманными поступками он как раз это и нарушает. К наркотикам очень негативно относятся в ФИФА и УЕФА, они могут обратить на это внимание. Потому что футболист не должен рекламировать личности, которые непосредственно этим занимались.

Честно говоря, мне Кокорина очень жалко. Он делает такие необдуманные поступки, которые влияют на его имидж. Я знаю, это очень талантливый футболист, у него очень незаурядные футбольные качества, об этом говорят все специалисты, которые работали с ним. Если бы он полностью посвятил себя футболу и сосредоточился на нём, пересмотрел своё отношение к футболу, то это пошло бы на пользу не только ему, но и всему российскому футболу.

Саша, соберись! Мы тебя критикуем не из-за того, что мы тебя не любим, а, наоборот, потому что хотим тебя видеть лучше и на футбольном поле, и вне его пределов. Чтобы ты служил примером для молодёжи, которая на тебя смотрит. Думаю, многие равняются на тебя", — цитирует Бубнова «Спорт FM».
Теги: Бубнов Спартак Зенит
Вчера, 22:45
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Смолов вовремя собрался.
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: fd65 (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же конченный, избалованный деньгами и незаслуженым вниманием дебил.... Помнится Тарасова штрафанули за портрет президента страны, а здесь реклама человека на чьей совести миллионы погубленных жизней. Если после такой выходки этого отморзка руководство Зенита сделает вид, что ничего не произошло, то это будет плевок в сторону как болельщиков самого Зенита, так и болельщиков сборной России..
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: ТИboo Владивосток (Вчера, 23:19) #
  • +1
  •  (5)

В один не самый благодатный день сеньор Кокорин и его верный друг Пабло Мамаев, скрывались в горном массиве, от преследующих их агентов и футбольных селекционеров. Темная, студёная ночь не жалела молодых, честолюбивых футболистов и благородный сеньор Кокорин сжёг порядка 5 миллионов честнозаработанных долларов, пытаясь тем самым обогреть обессилившего и пораженного проказой верного друга Пабло.
Регистрация: 6.08.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин похоже решил отобрать у Бузовой титул "Тупая Писда".


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 22:57) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Дебил Кокорин и самый натуральный, НА МЕСТЕ Бомжиков пора бы сделать лыжи из Клуба или намазать лыжи Кокорину из Зенита.
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Wonderland (Вчера, 22:52) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: Saveger
ну дурак человек, что с него взять? пусть делает, что хочет

Наказывайте. Хотя бы рублем - вот об этом Бубен и говорит. Мне вот похрен на него, пока он у вас - и позорит ТОЛЬКО ВАС. Но ведь это ЧМО еще и в сборной СТРАНЫ!!!
А вообще - подобных организмов в сборной страны ИМЕННО - просто быть не должно!


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Вчера, 22:48) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ну дурак человек, что с него взять? пусть делает, что хочет
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.