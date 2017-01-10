Карло Анчелотти: сейчас "Бавария" сильнее, чем летом

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти поделился впечатлениями от сбора в Дохе и выразил мнение, что команда стала сильнее.



"Неделя была продуктивной, мы работали с высокой интенсивностью. Мы максимально уверены в своих силах. Погода невероятно помогает нам, при нуле градусов ты не сможешь тренироваться с такой нагрузкой.



Сейчас мы сильнее, чем летом. Мы лучше узнали друг друга, так как вместе работаем уже шесть месяцев. Поэтому я думаю, во второй половине сезона мы будем сильнее. Мы ожидаем, что будем играть лучше, чем в первом круге. Мы хотим дойти до конца в каждом турнире", — цитирует Анчелотти сайт "Баварии".