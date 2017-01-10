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Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января

Форвард ЦСКА Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА завтра, 11 января. "Армейцы" находятся на сборе в Испании.

"Из Москвы сегодня утром в Испанию вылетели вратари Сергей Чепчугов, Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Алексей Ионов, Иван Олейников и Константин Кучаев, нападающие Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Из других городов и стран прибыли сегодня в Кампоамор Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Зоран Тошич и Витиньо.

Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Капитан должен присоединиться к команде позднее. Ожидается, что завтра появится в расположении команды Ласина Траоре", — информирует официальный сайт ЦСКА.
Теги: Траоре ЦСКА
Вчера, 23:27
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№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
На безрыбье..))
Регистрация: 19.05.2015
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