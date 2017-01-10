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Али Узденов: Азмун останется, а Нобоа всерьез рассматривает предложение "Зенита"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов подтвердил информацию о том, что полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в "Зенит", а также рассказал о будущем форварда Сердара Азмуна и защитника Сесара Наваса.

"Сделал ли "Зенит" предложение по Нобоа? Да, сделал. Но не только "Зенит". Мы понимаем, как многое Нобоа сделал для "Ростова". И при определённых условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить. На него претендует ещё один российский топ-клуб, у него есть и один конкретный вариант в Европе. Нобоа всерьёз думает над предложением "Зенита", думаю, через день-два что-то уже станет понятно.
По Азмуну было очень интересное предложение из Европы, но приняли совместное решение, что Сердар остаётся у нас. Скорее всего, он отыграет в "Ростове" до конца сезона.

Будущее Сесара Наваса? У него недавно родился ребёнок. Понимаем его желание быть поближе к семье. Но ничего ещё не решено. Очень надеемся, что он останется у нас. Ко многим нашим игрокам есть предметный интерес. Но, думаю, многие останутся и прислушаются к мнению нашего вице-президента Курбана Бердыева", — цитирует Узденова "Спорт-экспресс".
Теги: Узденов Ростов
Вчера, 23:37
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