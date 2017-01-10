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Рубен Лофтус-Чик: Конте наигрывает меня на разных позициях, вместе с ним я развиваюсь

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик поделился впечатлениями от победы над "Питерборо Юнайтед" (4:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

"Мне кажется, я хорошо проявил себя в этом матче и остался полностью доволен игрой. Когда наступают кубковые матчи, игроки, у которых было мало игрового времени, обычно получают свой шанс. Поэтому здорово, что мне предоставилась возможность сыграть.

У нас было множество голевых моментов, и мы использовали не все из них. Я также упустил один из моментов, но такое случается. Мы выиграли с убедительным счётом, поэтому нет смысла расстраиваться.

Конте всегда помогает мне на тренировках и наигрывает меня на разных позициях, что только улучшает мой игровой опыт. Я развиваюсь, работая с ним. Мы можем играть на всех позициях и проявлять универсальность", — цитирует Лофтус-Чика официальный сайт синих.
Теги: Челси Конте
Вчера, 23:42
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