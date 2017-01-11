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"Лион" и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры по Мемфису Депаю

"Лион" и "Манчестер Юнайтед" находятся на стадии переговоров по вопросу трансфера форварда манкунианцев Мемфиса Депая, утверждает Footmercato.

Отмечается, что в руководстве "Лиона" разделились мнения о необходимости перехода голландца, однако сам 22-летний футболист не против переезда во Францию.

Газета.ru
Теги: Лион Манчестер Юнайтед Депай
Сегодня, 00:24
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Спартак отдыхают,Федун Жаба точит
Регистрация: 18.03.2012
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