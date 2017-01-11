"Лион" и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры по Мемфису Депаю

"Лион" и "Манчестер Юнайтед" находятся на стадии переговоров по вопросу трансфера форварда манкунианцев Мемфиса Депая, утверждает Footmercato.Отмечается, что в руководстве "Лиона" разделились мнения о необходимости перехода голландца, однако сам 22-летний футболист не против переезда во Францию.