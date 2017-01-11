Марко Девич: в своей лучшей форме Сонг подходит любой команде мира, но к "Рубину" он не готов

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:27
Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января (1)
Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января (1)
Вчера 22:09
"Спартак" пытается приобрести у "Ливерпуля" Сако (14)
"Спартак" пытается приобрести у "Ливерпуля" Сако (14)
Вчера 21:44
Источник: "Спартак" проявляет интерес к Варди (26)
Источник: "Спартак" проявляет интерес к Варди (26)
Вчера 20:23
Массимилиано Аллегри: Эвра взял время на размышление и решает, оставаться ли ему в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: Эвра взял время на размышление и решает, оставаться ли ему в "Ювентусе"
Вчера 20:05
Виталий Мутко: Россия — 1-я страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ (9)
Виталий Мутко: Россия — 1-я страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ (9)
Вчера 19:21
Халк: Оскар перешел в "Шанхай СИПГ" из-за меня (4)
Халк: Оскар перешел в "Шанхай СИПГ" из-за меня (4)
Вчера 19:03
"Анжи" отзаявил Гаджибекова
"Анжи" отзаявил Гаджибекова
Вчера 18:43
Йоан Молло определился с игровым номером в "Зените" (79)
Йоан Молло определился с игровым номером в "Зените" (79)
Вчера 17:16
Йоан Молло подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года (49)
Йоан Молло подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года (49)
Вчера 16:39
Воспитанник ЦСКА Джавадов может продолжить карьеру в России (2)
Воспитанник ЦСКА Джавадов может продолжить карьеру в России (2)
Вчера 15:57
Сергей Кривохарченко: вот это да! Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко (фото) (25)
Сергей Кривохарченко: вот это да! Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко (фото) (25)
Вчера 15:45
Источник: Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит" (40)
Источник: Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит" (40)
Марко Девич: в своей лучшей форме Сонг подходит любой команде мира, но к "Рубину" он не готов
Бывший форвард "Рубина" Марко Девич рассказал, почему не остался в клубе и что не так с Алексом Сонгом.
— Вы могли остаться в «Рубине» еще на полтора года и даже общались об этом с руководством. А на прошлой неделе объявили об уходе. Как так?
— Не буду обманывать: я действительно хотел играть в «Рубине» минимум до 2018-го. Но, видимо, клуб на сегодня это не устраивает, и мы не продолжили сотрудничество. Почему так — я не лез, но в «Рубине» настаивали, если бы хотели. Про условия мы вообще не говорили: до темы финансов даже не дошли. Это не проблема ни для меня, ни для клуба, сто процентов. Просто в клубе, похоже, посчитали, что я не нужен. Поблагодарили за работу, я тоже сказал спасибо.
— Вы говорили, что подумали бы над предложением «Динамо» Киев. Теперь пишут о донецком «Олимпике».
— Пока ни с кем ни о чем не договорился. Сейчас я в Сербии, занимаюсь по индивидуальной программе и жду оптимального варианта. Про «Олимпик» это только слухи. Мне уже звонили: я, оказывается, уже тренируюсь с «Олимпиком», но это не так. С «Динамо» тоже не было контактов.
— Но приоритет — украинский клуб и сборная?
— Я перейду в клуб, которому нужен. По сборной комментариев давать не хочу: пару раз что-то сказал, люди неправильно поняли… У меня гражданство Украины, я игрок ее сборной, если меня пригласят — буду рад, не вызовут — ладно.
Одно могу сказать: очень жалко, что я пролетел мимо Евро-2016. Такое запоминается на всю жизнь, и я мог бы там пригодиться. Обстоятельства я поднимать не буду, но смотреть со стороны было тяжело.
— «У команды должен быть дух на поле. В этом году этого духа я не вижу», — говорил в сентябре Карадениз. Он прав?
— Когда он так сказал, так и было. Карадениз — настоящий символ «Рубина». На тренировках его возраст не заметен, он любое упражнение делает на максимуме, хочет выиграть любое единоборство. Гекдениз злится, готов зарубиться, почти в драку влезть. Все это в границах нормального, конечно. Будь я тренером, Карадениз всегда выходил бы на поле.
— Летом 2016-го «Рубин» накупил десяток новичков, но сезон проводит тоскливо. Почему?
— Руководство не жалело денег на трансферы и тренера: весь Татарстан хотел сделать из «Рубина» то, что было при Бердыеве. Конечно, все ждали, что «Рубин» будет третьим-четвертым, но эти полгода можно списать на адаптацию. Когда идут перемены, нужно время. Начали мы тяжело, при этом в последних пяти-шести турах показали себя хорошо. Для меня показательной будет вторая часть сезона.
Я был внутри команды и знаю: там все адаптированы, игроки понимают, что от них требует тренер. Все условия, чтобы думать только про футбол: классный стадион, даже не базе искусственное поле есть, и ремонт там сделали, и кухня хорошая. Знаешь, игроки бывают избалованные, но в «Рубине» никто не жаловался.
— Сонг тоже не жаловался?
— Алекс не зря играл в «Арсенале», в «Барселоне». Но сейчас он физически готов не на сто процентов. А это необходимо и в Англии, и в Германии, где угодно, в России — особенно. Перелеты, погода, поля, соперники… Нельзя в России играть на полутонах. Говорил об этом и самому Сонгу: мы сидели рядом в раздевалке.
Да, 25–30 минут за матч Сонг может показать то, на что не способен ни один опорник в российской премьер-лиге: по мышлению, по передачам, по таланту. На 90 минут его не хватает. В лучшей форме Сонг подходит любой команде мира, но к «Рубину» он идеально не готов — это чувствовалось даже на тренировках.
— То есть на тренировках не смотрели на него, раскрыв рот?
— Раскрывал рот я в «Шахтере», когда рядом Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян и Фернандиньо. Про Сонга в «Рубине» я такого сказать не могу.
Матч ТВ
— Вы могли остаться в «Рубине» еще на полтора года и даже общались об этом с руководством. А на прошлой неделе объявили об уходе. Как так?
— Не буду обманывать: я действительно хотел играть в «Рубине» минимум до 2018-го. Но, видимо, клуб на сегодня это не устраивает, и мы не продолжили сотрудничество. Почему так — я не лез, но в «Рубине» настаивали, если бы хотели. Про условия мы вообще не говорили: до темы финансов даже не дошли. Это не проблема ни для меня, ни для клуба, сто процентов. Просто в клубе, похоже, посчитали, что я не нужен. Поблагодарили за работу, я тоже сказал спасибо.
— Вы говорили, что подумали бы над предложением «Динамо» Киев. Теперь пишут о донецком «Олимпике».
— Пока ни с кем ни о чем не договорился. Сейчас я в Сербии, занимаюсь по индивидуальной программе и жду оптимального варианта. Про «Олимпик» это только слухи. Мне уже звонили: я, оказывается, уже тренируюсь с «Олимпиком», но это не так. С «Динамо» тоже не было контактов.
— Но приоритет — украинский клуб и сборная?
— Я перейду в клуб, которому нужен. По сборной комментариев давать не хочу: пару раз что-то сказал, люди неправильно поняли… У меня гражданство Украины, я игрок ее сборной, если меня пригласят — буду рад, не вызовут — ладно.
Одно могу сказать: очень жалко, что я пролетел мимо Евро-2016. Такое запоминается на всю жизнь, и я мог бы там пригодиться. Обстоятельства я поднимать не буду, но смотреть со стороны было тяжело.
— «У команды должен быть дух на поле. В этом году этого духа я не вижу», — говорил в сентябре Карадениз. Он прав?
— Когда он так сказал, так и было. Карадениз — настоящий символ «Рубина». На тренировках его возраст не заметен, он любое упражнение делает на максимуме, хочет выиграть любое единоборство. Гекдениз злится, готов зарубиться, почти в драку влезть. Все это в границах нормального, конечно. Будь я тренером, Карадениз всегда выходил бы на поле.
— Летом 2016-го «Рубин» накупил десяток новичков, но сезон проводит тоскливо. Почему?
— Руководство не жалело денег на трансферы и тренера: весь Татарстан хотел сделать из «Рубина» то, что было при Бердыеве. Конечно, все ждали, что «Рубин» будет третьим-четвертым, но эти полгода можно списать на адаптацию. Когда идут перемены, нужно время. Начали мы тяжело, при этом в последних пяти-шести турах показали себя хорошо. Для меня показательной будет вторая часть сезона.
Я был внутри команды и знаю: там все адаптированы, игроки понимают, что от них требует тренер. Все условия, чтобы думать только про футбол: классный стадион, даже не базе искусственное поле есть, и ремонт там сделали, и кухня хорошая. Знаешь, игроки бывают избалованные, но в «Рубине» никто не жаловался.
— Сонг тоже не жаловался?
— Алекс не зря играл в «Арсенале», в «Барселоне». Но сейчас он физически готов не на сто процентов. А это необходимо и в Англии, и в Германии, где угодно, в России — особенно. Перелеты, погода, поля, соперники… Нельзя в России играть на полутонах. Говорил об этом и самому Сонгу: мы сидели рядом в раздевалке.
Да, 25–30 минут за матч Сонг может показать то, на что не способен ни один опорник в российской премьер-лиге: по мышлению, по передачам, по таланту. На 90 минут его не хватает. В лучшей форме Сонг подходит любой команде мира, но к «Рубину» он идеально не готов — это чувствовалось даже на тренировках.
— То есть на тренировках не смотрели на него, раскрыв рот?
— Раскрывал рот я в «Шахтере», когда рядом Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян и Фернандиньо. Про Сонга в «Рубине» я такого сказать не могу.
Матч ТВ
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.