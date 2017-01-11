Марко Девич: в своей лучшей форме Сонг подходит любой команде мира, но к "Рубину" он не готов

Бывший форвард "Рубина" Марко Девич рассказал, почему не остался в клубе и что не так с Алексом Сонгом.— Не буду обманывать: я действительно хотел играть в «Рубине» минимум до 2018-го. Но, видимо, клуб на сегодня это не устраивает, и мы не продолжили сотрудничество. Почему так — я не лез, но в «Рубине» настаивали, если бы хотели. Про условия мы вообще не говорили: до темы финансов даже не дошли. Это не проблема ни для меня, ни для клуба, сто процентов. Просто в клубе, похоже, посчитали, что я не нужен. Поблагодарили за работу, я тоже сказал спасибо.— Пока ни с кем ни о чем не договорился. Сейчас я в Сербии, занимаюсь по индивидуальной программе и жду оптимального варианта. Про «Олимпик» это только слухи. Мне уже звонили: я, оказывается, уже тренируюсь с «Олимпиком», но это не так. С «Динамо» тоже не было контактов.— Я перейду в клуб, которому нужен. По сборной комментариев давать не хочу: пару раз что-то сказал, люди неправильно поняли… У меня гражданство Украины, я игрок ее сборной, если меня пригласят — буду рад, не вызовут — ладно.Одно могу сказать: очень жалко, что я пролетел мимо Евро-2016. Такое запоминается на всю жизнь, и я мог бы там пригодиться. Обстоятельства я поднимать не буду, но смотреть со стороны было тяжело.— Когда он так сказал, так и было. Карадениз — настоящий символ «Рубина». На тренировках его возраст не заметен, он любое упражнение делает на максимуме, хочет выиграть любое единоборство. Гекдениз злится, готов зарубиться, почти в драку влезть. Все это в границах нормального, конечно. Будь я тренером, Карадениз всегда выходил бы на поле.— Руководство не жалело денег на трансферы и тренера: весь Татарстан хотел сделать из «Рубина» то, что было при Бердыеве. Конечно, все ждали, что «Рубин» будет третьим-четвертым, но эти полгода можно списать на адаптацию. Когда идут перемены, нужно время. Начали мы тяжело, при этом в последних пяти-шести турах показали себя хорошо. Для меня показательной будет вторая часть сезона.Я был внутри команды и знаю: там все адаптированы, игроки понимают, что от них требует тренер. Все условия, чтобы думать только про футбол: классный стадион, даже не базе искусственное поле есть, и ремонт там сделали, и кухня хорошая. Знаешь, игроки бывают избалованные, но в «Рубине» никто не жаловался.— Алекс не зря играл в «Арсенале», в «Барселоне». Но сейчас он физически готов не на сто процентов. А это необходимо и в Англии, и в Германии, где угодно, в России — особенно. Перелеты, погода, поля, соперники… Нельзя в России играть на полутонах. Говорил об этом и самому Сонгу: мы сидели рядом в раздевалке.Да, 25–30 минут за матч Сонг может показать то, на что не способен ни один опорник в российской премьер-лиге: по мышлению, по передачам, по таланту. На 90 минут его не хватает. В лучшей форме Сонг подходит любой команде мира, но к «Рубину» он идеально не готов — это чувствовалось даже на тренировках.— Раскрывал рот я в «Шахтере», когда рядом Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян и Фернандиньо. Про Сонга в «Рубине» я такого сказать не могу.