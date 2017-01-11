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"Манчестер Юнайтед" добился уверенной победы над "Халл Сити" в Кубке лиги

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Халл Сити" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги. 1/2 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити" - 2:0

Голы: Мата, 56, Феллайни, 87

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Погба, Мата (Феллайни, 79), Эррера, Мхитарян (Лингард, 71), Рашфорд, Руни (Марсьяль, 59)

"Халл Сити": Якупович, Тимон, Робертсон, Магир, Мейлер, Хаддлстоун, Мэйсон, Клукас, Снодграсс, Хенриксен (Эрнандес, 19), Диоманде (Малони, 74)

Предупреждения: Магир, 40.
Теги: Манчестер Юнайтед Халл Сити
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