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"Локомотив" принял решение отказаться от сборов в Турции

"Локомотив" изменил место проведения третьего зимнего сбора. Он пройдет с 11 по 23 февраля в Эстепоне (Испания).

На время проведения сбора запланировано три игровых дня, информирует официальный сайт "Локо".

Напомним, ранее в программе работы железнодорожников значился третий сбор в турецком Белеке.
Теги: Локомотив
Сегодня, 01:06
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