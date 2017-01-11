"Лас-Пальмас" вырвал победу над "Атлетико" благодаря дублю бывшего форварда "Рубина"

"Атлетико" проиграл "Лас-Пальмасу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, но пробился в следующий раунд турнира из-за преимущества в два мяча, которое было добыто в первой встрече.



Кубок Испании. 1/8 финала



"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 2:3



Голы: Гризманн, 49, Ливайя, 57, Корреа, 61, Ливайя, 89, Гарсия, 90+3



"Атлетико": Мойя, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандес (Габи, 46), Хуанфран, Гайтан, Коке, Сауль, Гризманн (Торрес, 64), Корреа (Баре, 79)



"Лас-Пальмас": Лисоайн, Айтами, Лопеш, Гарсия, Мичел (Лемос, 61), Эрнан (Монторо, 25), Кастельяно, Гарсия, Момо (Виера, 72), Тана, Ливайя



Предупреждения: Корреа, 35, Эрнандес, 45, Момо, 50, Габи, 69