Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Йоан Молло процитировал фирменную кричалку болельщиков "Зенита" (фото)

Новичок "Зенита" Йоан Молло поделился впечатлениями от перехода в стан питерцев. Французский хавбек заключил контракт на 3,5 года.

"Рад сообщить, что я официально стал игроком "Зенита". Но завтра уже новый день, и нужно усердно работать. Я хочу выиграть много титулов с новой командой. Спасибо всем за поддержку", - написал Молло в Инстаграме, добавив хэштег "Оп, давай-давай".

Йоан Молло процитировал фирменную кричалку болельщиков "Зенита" (фото)
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 01:29
Напечатать
11
(1)
№11 Написал: roodwit (Сегодня, 03:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
Цитата: roodwit
Цитата: Пётр Градов_2
Цитата: roodwit
Оп давай давай жопу к хYю подставляй

Это из личного архива?

Всего лишь процитировал кричалку питерского недоклуба

свинопидерасты =)

My Webpage

Хз как хватает сил болеть за такое,смело можно сказать что зенит клуба бомжа и пид*араса relieved
Регистрация: 30.12.2016
№10 Написал: Amirovich (Сегодня, 03:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: roodwit
Цитата: Пётр Градов_2
Цитата: roodwit
Оп давай давай жопу к хYю подставляй

Это из личного архива?

Всего лишь процитировал кричалку питерского недоклуба

свинопидерасты =)
Регистрация: 28.02.2015
№9 Написал: roodwit (Сегодня, 03:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пётр Градов_2
Цитата: roodwit
Оп давай давай жопу к хYю подставляй

Это из личного архива?

Всего лишь процитировал кричалку питерского недоклуба
Регистрация: 30.12.2016
№8 Написал: Пётр Градов_2 (Сегодня, 02:52) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: roodwit
Оп давай давай жопу к хYю подставляй

Это из личного архива?
Регистрация: 7.09.2015
№7 Написал: Amirovich (Сегодня, 02:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: roodwit
Оп давай давай жопу к хYю подставляй

вы свои свинофермерские замашки п***ка при себе оставте =)
Цитата: Wonderland
Ну он только пришел, простительно не знать их фирменную... "Не за Интер, не за Баер я засунул в жопу фаер, пусть она теперь болит, я болею зазинит!" А потом шляпу надеть smile

кто бы говорил епте свинья ты ущербная =)
горит в жопе фаер , в руке свастики стяг
играл в ярославле московский срам так ! =) ахахаха ! поэт бла =)
Регистрация: 28.02.2015
№6 Написал: Wonderland (Сегодня, 02:17) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
ваша кричалка

"О-о-о, зеленоглазое такси, о-о-о, у красно-белых отcocи" laughing


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:58) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хоп, давай- давай, геев в зеньку собирай !

tfu,
Теперь, с приходом Молло и наличием Кококорина, ваша кричалка
-Хоп, давай давай, доминируй, унижай-
звучит не как клич, а как ваша просьба.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:49) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Wonderland
Ну он только пришел, простительно не знать их фирменную... "Не за Интер, не за Баер я засунул в жопу фаер, пусть она теперь болит, я болею зазинит!" А потом шляпу надеть smile

Цитата: roodwit
Оп давай давай жопу к хYю подставляй

Цитата: Lord_Vik
да.. голубой цвет ему к лицу.
Надо признать. Парень полностью реализовался в жизни.

Вот вроде Спартак трахают все подряд уже 15 лет без остановки, а болельщики все равно недотраханные


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 01:43) #
  • +1
  •  (7)
online

Ну он только пришел, простительно не знать их фирменную... "Не за Интер, не за Баер я засунул в жопу фаер, пусть она теперь болит, я болею зазинит!" А потом шляпу надеть smile


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: roodwit (Сегодня, 01:34) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Оп давай давай жопу к хYю подставляй
Регистрация: 30.12.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 01:31) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
да.. голубой цвет ему к лицу.
Надо признать. Парень полностью реализовался в жизни.
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.